Зеленський прокоментував можливість постачання Україні систем «Залізний купол»

Президент Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n160513-zelenskyy-prokomentuvav-mojlyvist-postachannya-ukrayini-system-zaliznyy-kupol.html

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Питання надання США Україні комплексу «Залізний купол» ще не вирішене, вважає президент України Володимир Зеленський.

Зараз рано говорити про те, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні армійські батареї протиповітряної оборони Iron Dome. Попри те, що світ зараз «трусить», Україна має партнерів, які підтримують її позицію у збройному конфлікті з Росією. Про це Зеленський 21 вересня під час свого перебування в Нью-Йорку заявив у коментарі телеканалу ДОМ.

Я думаю, що ми з вами у ЗМІ чули й, можна сказати, деякі сигнали щодо ракетної підтримки України, підтримки нашої ракетної програми. Я маю на увазі, щодо «Залізного купола» зарано ще говорити, але ви чули ці сигнали та меседжі від США, — зазначив глава держави.

Нагадаємо, дві армійські батареї Iron Dome («Залізний купол») може отримати Україна від Сполучених Штатів Америки. Таку поправку до проекту оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін. Вона здобула двопартійну підтримку в американському Конгресі США.

В Офісі президента 15 вересня підтвердили, що Україна може отримати систему «Залізний купол». Заявлялося, що в законопроекті Палати представників США вже міститься пропозиція щодо надання військової допомоги Україні в розмірі 275 млн дол., яка не включає передачу систем ППО.

Того ж дня речниця президента США Джен Псакі не підтвердила постачання системи «Залізний купол» Україні через необхідність уточнення інформації.