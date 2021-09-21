Зеленский прокомментировал возможность поставки Украине систем «Железный купол»

Президент Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n160513-zelenskiy-prokommentiroval-vozmojnost-postavki-ukraine-sistem-jeleznyy-kupol.html

Ракурс

Вопрос предоставления США Украине комплекса «Железный купол» еще не решен, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Сейчас рано говорить о том, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине армейские батареи противовоздушной обороны Iron Dome. Несмотря на то, что мир сейчас «трясет», Украина имеет партнеров, которые поддерживают ее позицию в вооруженном конфликте с Россией. Об этом Зеленский 21 сентября во время своего пребывания в Нью-Йорке заявил в комментарии телеканалу ДОМ.

Я думаю, что мы с вами в СМИ слышали и, можно сказать, некоторые сигналы относительно ракетной поддержки Украины, поддержки нашей ракетной программы. Я имею в виду, насчет «Железного купола» рано еще говорить, но вы слышали эти сигналы и месседжи от США, — отметил глава государства.

Напомним, две армейские батареи Iron Dome («Железный купол») может получить Украина от Соединенных Штатов Америки. Такую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин. Она получила двухпартийную поддержку в американском Конгрессе США.

В Офисе президента 15 сентября подтвердили, что Украина может получить систему «Железный купол». Заявлялось, что в законопроекте Палаты представителей США уже содержится предложение по оказанию военной помощи Украине в размере 275 млн долл., которая не включает передачу систем ПВО.

В тот же день пресс-секретарь президента США Джен Псаки не подтвердила поставки системы «Железный купол» Украине из-за необходимости уточнения информации.