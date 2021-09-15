Вашингтон пообещал Украине батареи израильского «Железного купола». Фото: dailysabah.com

https://racurs.ua/n160198-vashington-poobeschal-ukraine-batarei-izrailskogo-jeleznogo-kupola.html

Ракурс

Новые системы противовоздушной и противоракетной обороны может получить Украина от США.

Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин. Она получила двухпартийную поддержку в американском Конгрессе США. Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что законопроект об обороне на 2022 финансовый год не определяет какую-либо конкретную систему вооружений, которую следует передать Украине, но по словам сотрудника Конгресса, две армейские батареи Iron Dome («Железный купол») являются главными кандидатами.

СМИ пишет, что ПВО, которые Украине продадут или предоставят, не будут развернуты в ближайшем будущем. Сообщается, что передача системы «усилит напряженность в отношениях с Москвой, которая с 2014 года ведет прокси-войну на востоке Украины и расценивает такую передачу недалеко от ее границы как провокацию».

В Офисе президента уже подтвердили, что Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему «Железный купол». И добавили, что в законопроекте Палаты представителей США уже содержится предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере 275 млн долл., которая не включает передачу систем ПВО.

Как известно, система Iron Dome создана израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon. «Железный купол» зарекомендовал себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности — сбил около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

Напомним, систему противоракетной обороны «Железный купол», которая перехватывает движущиеся цели в воздухе, планирует закупить Мариуполь для восстановления авиаперелетов в регионе.

Источники: Politico, Офис президента