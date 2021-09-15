Бензин дорожает — Кабмин поднял предельную стоимость топлива

Бензин дорожает — Кабмин поднял предельную стоимость топливаhttps://racurs.ua/n160197-benzin-dorojaet-kabmin-podnyal-predelnuu-stoimost-topliva.htmlРакурс
Бензин дорожает в Украине — Министерство экономики повысило предельную стоимость бензинов на 67 коп — до 26,61 грн за литр.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Стоимость дизельного топлива выросла на 63 коп — до 22,32 грн за литр.
С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 31,61 грн за литр, дизтоплива — 29,32 грн за литр, отмечают СМИ.
Напомним, 14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.
Документ устанавливал уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина — не выше 5 грн за литр.
7 сентября цены на бензин в Украине достигли психологической отметки.