Бензин дорожает — Кабмин поднял предельную стоимость топлива

https://racurs.ua/n160197-benzin-dorojaet-kabmin-podnyal-predelnuu-stoimost-topliva.html

Ракурс

Бензин дорожает в Украине — Министерство экономики повысило предельную стоимость бензинов на 67 коп — до 26,61 грн за литр.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стоимость дизельного топлива выросла на 63 коп — до 22,32 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 31,61 грн за литр, дизтоплива — 29,32 грн за литр, отмечают СМИ.

Напомним, 14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Документ устанавливал уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина — не выше 5 грн за литр.

7 сентября цены на бензин в Украине достигли психологической отметки.