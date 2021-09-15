Бензин дорожчає - Кабмін підняв граничну вартість палива

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Бензин дорожчає в Україні — Міністерство економіки підвищило граничну вартість бензинів на 67 коп — до 26,61 грн за літр.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Вартість дизельного палива виросла на 63 коп — до 22,32 грн за літр.

З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 31,61 грн за літр, дизпалива — 29,32 грн за літр, зазначають ЗМІ.

Нагадаємо, 14 травня Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою до закінчення карантину запровадив державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину — не вище 5 грн за літр.

7 вересня ціни на бензин в Україні досягнули психологічної позначки.