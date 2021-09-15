Усик боксував у новому кліпі дуету Anna Maria. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n160195-usyk-boksuvav-u-novomu-klipi-duetu-anna-maria-video.html

Ракурс

Олександр Усик, відомий український боксер та колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, знявся у кліпі дуету Anna Maria.

Відеороботу на пісню Light up український дует сестер-близнючок Ганни і Марії Опанасюк опублікував у середу, 15 вересня, на каналі ANNA MARIA в YouTube.

Як відомо, сестри Анна і Марія Опанасюк, учасниці дуету Anna Maria і фіналістки Національного відбору на Євробачення-2019, осоромилися під час інтерв’ю журналісту Роману Скрипіну на кримськотатарському телеканалі ATR. Українки не змогли дати відповідь про те, чий Крим. Також вони не змогли підтвердити факт російської окупації півострова і заявили, що «ми не політики, ми не члени секретаріату президента, щоб відповідати вам на такі складні політичні питання». Не визначилися вони з відповіддю й на те, чи потрібна кримськотатарська автономія.

Батьки співачок заступник голови так званої Ради міністрів Криму Лариса Опанасюк і відомий у Криму суддя Олександр Опанасюк, який у 2017 році пішов у відставку. Проти них українськими правоохоронцями відкриті кримінальні провадження за держзраду та перехід на службу до окупантів.

Дует Anna Maria виконують музику у стилях поп, інді, соул та співають 20-ма мовами світу. Вони стали фіналістами у 8 та 10 сезонах телешоу «Шанс», брали участь у шоу «Голос країни» та дійшли до фіналу національного відбору на «Євробачення-2019» з піснею «My Road».

Нагадаємо, наступний бій Олександр Усик проведе проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в надважкій вазі британця Ентоні Джошуа. Поєдинок відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем. У контракті на поєдинок прописана опція реваншу.