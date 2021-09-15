Двомісячна норма дощів змила південь Франції — людей рятує авіація (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n160196-anomalni-zlyvy-proyshly-na-pivdni-franciyi-yaki-naslidky-foto.htmlРакурс
Францію накрили сильні дощі — на півдні країни за три години було зареєстровано 244 мм опадів, що є двомісячною нормою.
Від повені довелося рятувати десятки людей, для допомоги населенню залучили авіацію, одна особа вважається зниклою безвісти, повідомляє Gismeteo.
У постраждалих районах порушено рух на великих дорогах і магістралях. У департаменти, які постраждали від паводка, були направлені сотні пожежників, які провели близько 450 рятувальних операцій.
Інтенсивність аномальних дощів має історичне значення: за статистикою така подія відбувається не частіше одного разу за 100 років.
Reportage sur la commune d’Aigues Vives durement touchée par les inondations qui ont eu lieu dans le #Gard aujourd’hui. @langlais_jm@Prefete30@Gard@bleugardlozere@objectifgard@Midilibre@GazettedeNimespic.twitter.com/HCSrUAbdJu— Sapeurs Pompiers du Gard (@pompiersdugard) September 14, 2021
Це вже другий випадок екстремальної зливи у Франції за останній тиждень. У департаменті Лот-і-Гаронна на південному заході країни 8 вересня також випала кількість опадів, яка дорівнювала нормі двох місяців.