Аномальные ливни прошли на юге Франции. Фото: Твиттер

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Францию накрыли сильные дожди — на юге страны за три часа было зарегистрировано 244 мм осадков, что является двухмесячной нормой.

От наводнения пришлось спасать десятки людей, для помощи населению была развернута авиация, один человек числится пропавшим без вести, сообщает Gismeteo.

В пострадавших районах нарушено движение по больших дорогах и магистралях. В департаменты, пострадавшие от паводка, были направлены сотни пожарных, которые провели около 450 спасательных операций.

Интенсивность аномальных дождей имеет историческое значение: по статистике такое событие происходит реже одного раза за 100 лет.

Это уже второй случай экстремального ливня во Франции за неделю. В департаменте Лот-и-Гаронна на юго-западе страны 8 сентября также выпало количество осадков, почти равное норме за 2 месяца.

Источник: Gismeteo