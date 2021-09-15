Аномальные ливни прошли на юге Франции — какие последствия (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n160196-anomalnye-livni-proshli-na-uge-francii-kakie-posledstviya-foto-video.htmlРакурс
Францию накрыли сильные дожди — на юге страны за три часа было зарегистрировано 244 мм осадков, что является двухмесячной нормой.
От наводнения пришлось спасать десятки людей, для помощи населению была развернута авиация, один человек числится пропавшим без вести, сообщает Gismeteo.
В пострадавших районах нарушено движение по больших дорогах и магистралях. В департаменты, пострадавшие от паводка, были направлены сотни пожарных, которые провели около 450 спасательных операций.
Интенсивность аномальных дождей имеет историческое значение: по статистике такое событие происходит реже одного раза за 100 лет.
Reportage sur la commune d’Aigues Vives durement touchée par les inondations qui ont eu lieu dans le #Gard aujourd’hui. @langlais_jm@Prefete30@Gard@bleugardlozere@objectifgard@Midilibre@GazettedeNimespic.twitter.com/HCSrUAbdJu
— Sapeurs Pompiers du Gard (@pompiersdugard) September 14, 2021
Это уже второй случай экстремального ливня во Франции за неделю. В департаменте Лот-и-Гаронна на юго-западе страны 8 сентября также выпало количество осадков, почти равное норме за 2 месяца.
Источник: Gismeteo