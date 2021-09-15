Директор Института гастроэнтерологии использует вымышленную должность - СМИ

https://racurs.ua/n160194-direktor-instituta-gastroenterologii-ispolzuet-vymyshlennuu-doljnost-smi.html

Ракурс

Юрий Степанов, директор Института гастроэнтерологии Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ), подписывает документы как главный специалист НАМНУ по гастроэнтерологии и диетологии, однако такой должности в учреждении нет. Об этом заявила президент Европейского клуба панкреатологии, доктор медицинских наук, профессор Наталья Губергриц.

По словам ученой, ей удалось официально выяснить, что должности, которую использует Степанов для подписи документов, в НАМНУ нет.

Губергриц также обратилась к президенту Национальной академии медицинских наук Украины Виталию Цимбалюку с просьбой проверить соблюдение Степановым академической добропорядочности и соответствие нравственных качеств претендента на звание члена-корреспондента НАМНУ и звание профессора. Об этом пишет «Гордон».

Доктор медицинских наук утверждает, что Степанов оказывает на нее давление. Ранее, по словам Губергриц, он «способствовал» увольнению пяти докторов наук из Института гастроэнтерологии. Также она отметила, что профессор препятствует защите докторских диссертаций по меньшей мере трем ученым, которые отказались от защиты уже готовых научных трудов.

По мнению Губергриц, одна из последних монографий Степанова «Стеатоз поджелудочной железы у детей» содержит потенциально опасные для детей фальсификации и фабрикации.

Издание отмечает, что Губергриц — доктор медицинских наук, профессор, президент Украинского клуба панкреатологии, член совета Европейского клуба панкреатологии и Международной ассоциации панкреатологии, избранная на 2022 год президентом Европейского клуба панкреатологии.