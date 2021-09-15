Директор Інституту гастроентерології використовує вигадану посаду — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n160194-dyrektor-instytutu-gastroenterologiyi-vykorystovuie-vygadanu-posadu-zmi.html

Ракурс

Юрій Степанов, директор Інституту гастроентерології Національної академії медичних наук України (НАМНУ), підписує документи як головний фахівець НАМНУ з гастроентерології та дієтології, однак такої посади в установі не існує. Про це заявила президент Європейського клубу панкреатології, доктор медичних наук, професор Наталія Губергріц.

За словами науковця, їй вдалося офіційно з’ясувати, що посаду, яку використовує Степанов для підпису документів у НАМНУ немає.

Губергріц також звернулася до президента Національної академії медичних наук України Віталія Цимбалюка з проханням перевірити дотримання академічної чесноти і відповідність моральних якостей Степанова, який претендує на звання члена-кореспондента НАМНУ, звання професора. Про це пише «Гордон».

Доктор медичних наук стверджує, що Степанов чинить на неї тиск. Раніше, за словами Губергріц, він «сприяв» звільненню п’ятьох докторів наук з Інституту гастроентерології. Також вона зазначила, що професор перешкоджає захисту докторських дисертацій щонайменше трьом науковцям, які відмовилися від захисту вже готових наукових праць.

На думку Губергріц, одна з останніх монографій Степанова «Стеатоз підшлункової залози у дітей містить потенційно небезпечні для дітей фальсифікації та фабрикації.

Видання зауважує, що Губергріц — доктор медичних наук, професор, президент Українського клубу панкреатології, член ради Європейського клубу панкреатології та Міжнародної асоціації панкреатології, обрана на 2022 рік президентом Європейського клубу панкреатології.