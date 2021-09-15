Купа понівеченого металу — з’явилося відео з місця вибуху авто у Дніпрі

https://racurs.ua/ua/n160193-kupa-ponivechenogo-metalu-z-yavylosya-video-z-miscya-vybuhu-avto-u-dnipri.html

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Потужний вибух у Дніпрі уранці 15 вересня спричинив смерть двох людей. Вони підірвалися в автомобілі у середмісті Дніпра, а саме на вулиці Богдана Хмельницького.

Як видно з відео, яке зняла Нацполіція на місці трагедії, від автомобіля Nissan Primera практично нічого не лишилося. Відомо про двох загиблих. У ДСНС підтвердили, що загинула прес-секретар ДСНС у Дніпропетровській області Дарина Гречищева. Другий загиблий — колишній учасник АТО, волонтер Олексій Кавлак.

На місці вибуху автомобіля у Дніпрі працює поліція.

Ганна Старчевська, спікер Нацполіції в Дніпрі, розповіла, що за фактом вибуху відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 (терористичний акт) КК України. Особи загиблих попередньо встановлені за документами, виявленими на місці події.