Куча искореженного металла — появилось видео с места взрыва авто в Днепре

https://racurs.ua/n160193-kucha-iskorejennogo-metalla-poyavilos-video-s-mesta-vzryva-avto-v-dnepre.html

Ракурс

Мощный взрыв в Днепре утром 15 сентября повлек смерть двух человек. Они подорвались в автомобиле в центре Днепра, а именно на улице Богдана Хмельницкого.

Как видно из видео, которое сняла Нацполиция на месте трагедии, от автомобиля Nissan Primera практически ничего не осталось.

Известно о двух погибших. В ГСЧС подтвердили, что погибла пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Второй погибший — бывший участник АТО, волонтер Алексей Кавлак.

На месте взрыва автомобиля в Днепре работает полиция.

Анна Старчевская, спикер Нацполиции в Днепре, рассказала, что по факту взрыва открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Личности погибших установлены по документам, обнаруженным на месте происшествия.