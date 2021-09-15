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Ракурс
Куча искореженного металла — появилось видео с места взрыва авто в Днепре

Куча искореженного металла — появилось видео с места взрыва авто в Днепре

15 сен 2021, 12:33
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Мощный взрыв в Днепре утром 15 сентября повлек смерть двух человек. Они подорвались в автомобиле в центре Днепра, а именно на улице Богдана Хмельницкого.

Как видно из видео, которое сняла Нацполиция на месте трагедии, от автомобиля Nissan Primera практически ничего не осталось.

Известно о двух погибших. В ГСЧС подтвердили, что погибла пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Второй погибший — бывший участник АТО, волонтер Алексей Кавлак.


На месте взрыва автомобиля в Днепре работает полиция.

Анна Старчевская, спикер Нацполиции в Днепре, рассказала, что по факту взрыва открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Личности погибших установлены по документам, обнаруженным на месте происшествия.

Источник: Ракурс


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