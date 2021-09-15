Факультет TikTok з’явиться в одному з університетів України. Фото: Поплавський в Інстаграм

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Факультет TikTok з’явиться в Київському університеті культури й мистецтв.

Цей навчальний заклад відкрив «перший в Україні й світі» факультет TikTok. Після його закінчення випускники отримають диплом тіктокерів. Про це заявив співак та колишній ректор вузу Михайло Поплавський на відкритті факультету, повідомляється на його сторінці в Instagram.

За його словами, випускники цього факультету повинні українізувати TikTok. Поплавський планує «вести за собою креативну, амбітну та перспективну молодь, яка творитиме новітню історію України».

Мають знати у всьому світі. Україні є чим дивувати світ. Ми розпочинаємо навчати з нуля і по закінченні ви зможете отримати диплом, — заявив співак.

Зараз невідомо, що саме викладатимуть у цьому факультеті. В соцмережах припускають, що тут навчатимуть просування акаунтів у Instagram, Facebook та TikTok.

Нагадаємо, унікальну освітню програму Influencers Academy («Академія інфлюенсерів»), розроблену спеціально для блогерів, представили в Університеті прикладних наук Тампере в Фінляндії. Вона дає право отримати диплом про вищу професійну освіту — фінський аналог бакалаврату з ділового адміністрування.