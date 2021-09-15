Факультет TikTok появится в одном из университетов Украины. Фото: Поплавский в Инстаграм

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Факультет TikTok появится в Киевском университете культуры и искусств.

Это учебное заведение открыло «первый в Украине и мире факультет TikTok». После его окончания выпускники получат диплом тиктокеров. Об этом заявил певец и бывший ректор вуза Михаил Поплавский на открытии факультета, сообщается на его странице в Instagram.

По его словам, выпускники этого факультета должны украинизировать TikTok. Поплавский планирует «вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новейшую историю Украины».

Должны знать во всем мире. Украине есть чем удивлять мир. Мы начинаем обучать с нуля и по окончании вы сможете получить диплом, — заявил певец.

Сейчас неизвестно, что именно будут преподавать в этом факультете. В соцсетях предполагают, что здесь будут обучать продвижению аккаунтов в Instagram, Facebook и TikTok.

Напомним, уникальную образовательную программу Influencers Academy («Академия инфлюэнсеров»), разработанную специально для блогеров, представили в Университете прикладных наук Тампере в Финляндии. Она дает право получить диплом о высшем профессиональном образовании — финский аналог бакалавриата по деловому администрированию.