Усик боксировал в новом клипе дуэта Anna Maria. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n160195-usik-boksiroval-v-novom-klipe-dueta-anna-maria-video.html

Ракурс

Александр Усик, известный украинский боксер и бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, снялся в клипе дуэта Anna Maria.

Видеоработу на песню Light up украинский дуэт сестер-близняшек Анны и Марии Опанасюк опубликовал в среду, 15 сентября, на канале ANNA MARIA в YouTube.

Как известно, сестры Анна и Мария Опанасюк, участницы дуэта Anna Maria и финалистки национального отбора на Евровидение-2019, оскандалились во время интервью журналисту Роману Скрыпину на крымскотатарском телеканале ATR. Украинки не смогли дать ответ о том, чей Крым. Также они не смогли подтвердить факт российской оккупации полуострова и заявили, что «мы не политики, мы не члены секретариата президента, чтобы отвечать вам на такие сложные политические вопросы». Не определились они с ответом и на то, нужна ли крымскотатарская автономия.

Родители певиц заместитель председателя так называемого Совета министров Крыма Лариса Опанасюк и известный в Крыму судья Александр Опанасюк, который в 2017 году ушел в отставку. Против них украинскими правоохранителями открыты уголовные производства за госизмену и переход на службу к оккупантам.

Дуэт Anna Maria исполняют музыку в стилях поп, инди, соул и поют на 20 языках мира. Они стали финалистами в 8 и 10 сезонах телешоу «Шанс», участвовали в шоу «Голос страны» и дошли до финала национального отбора на «Евровидение-2019» с песней «My Road».

Напомним, следующий бой Александр Усик проведет против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа. Поединок состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм. В контракте на поединок прописана опция реванша.