Вашингтон пообіцяв Україні батареї ізраїльського «Залізного куполу». Фото: dailysabah.com

https://racurs.ua/ua/n160198-vashyngton-poobicyav-ukrayini-batareyi-izrayilskogo-zaliznogo-kupolu.html

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Нові системи протиповітряної та протиракетної оборони може отримати Україна від США.

Відповідну поправку до проекту оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін. Вона здобула двопартійну підтримку в американському Конгресі США. Про це повідомляє видання Politico.

Зазначається, що законопроект про оборону на 2022 фінансовий рік не визначає будь-яку конкретну систему озброєнь, яку слід передати Україні, але за словами співробітника Конгресу, дві армійські батареї Iron Dome («Залізний купол») є головними кандидатами.

ЗМІ пише, що ППО, які Україні продадуть чи нададуть, не будуть розгорнуті в найближчому майбутньому. Повідомляється, що передача системи «посилить напруженість у відносинах з Москвою, яка з 2014 року веде проксі-війну на сході України і розцінює таку передачу недалеко від її кордону як провокацію».

В Офісі президента вже підтвердили, що Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему «Залізний купол». Й додали, що в законопроекті Палати представників США вже міститься пропозиція щодо надання військової допомоги Україні в розмірі 275 млн дол., яка не включає передачу систем ППО.

Як відомо, система Iron Dome створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з Raytheon. «Залізний купол» зарекомендував себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності — збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.

Нагадаємо, систему протиракетної оборони «Залізний купол», яка перехоплює рухомі цілі у повітрі, планує закупити Маріуполь задля відновлення авіаперельотів в регіоні.

Джерела: Politico, Офіс президента