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Ракурс
Ученые заставили растения светиться. Фото: MIT

Ночное освещение из живых растений разработали в США

21 сен 2021, 20:04
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Ночное освещение из живых растений сможет заменить уличные лампы.

Новейшую разработку презентовали инженеры из Массачусетского технологического института в США. Исследователи работают над растениями, которые светятся ночью и в будущем могут заменить электрические лампы, которые люди используют в быту или для уличного освещения. Научную работу опубликовали в журнале Science Advances.

По словам разработчиков, технология работает за счет встроенных наночастиц под названием алюминат стронция, которые находятся у поверхности листьев. Заряда от светодиодной лампы в течение 10 секунд достаточно, чтобы растение ярко светилось в течение нескольких минут, после чего наночастицы можно повторно заряжать.

Ученые научились использовать новую технологию в пяти различных видах растений, имеющих листья разного размера — базилике, кресс-салате, табаке, ромашке и таиландском растение «ухо слона». После сброса листьев растения поступают в переработку, которая позволяет извлекать из них до 60% наночастиц для повторного использования. Ученые заявляют, что различные типы наночастиц можно комбинировать на одном и том же растении.

При этом исследователи заявляют, что их технология еще полностью недоработана, поэтому надо проводить дополнительные исследования.

Технология растений, которые могут светиться. Фото: Science Advances


Напомним, британские ученые установили, что растения, подобно людям, так же могут быть «жаворонками» или «совами» по своим суточным (циркадным) ритмам. Оказалось, что изменение одной «буквы» в коде ДНК потенциально может решить, какими будут «внутренние часы» растения.

Источник: Science Advances

Источник: Ракурс


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