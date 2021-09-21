Ночное освещение из живых растений разработали в США

Ученые заставили растения светиться. Фото: MIT

https://racurs.ua/n160512-nochnoe-osveschenie-iz-jivyh-rasteniy-razrabotali-v-ssha.html

Ракурс

Ночное освещение из живых растений сможет заменить уличные лампы.

Новейшую разработку презентовали инженеры из Массачусетского технологического института в США. Исследователи работают над растениями, которые светятся ночью и в будущем могут заменить электрические лампы, которые люди используют в быту или для уличного освещения. Научную работу опубликовали в журнале Science Advances.

По словам разработчиков, технология работает за счет встроенных наночастиц под названием алюминат стронция, которые находятся у поверхности листьев. Заряда от светодиодной лампы в течение 10 секунд достаточно, чтобы растение ярко светилось в течение нескольких минут, после чего наночастицы можно повторно заряжать.

Ученые научились использовать новую технологию в пяти различных видах растений, имеющих листья разного размера — базилике, кресс-салате, табаке, ромашке и таиландском растение «ухо слона». После сброса листьев растения поступают в переработку, которая позволяет извлекать из них до 60% наночастиц для повторного использования. Ученые заявляют, что различные типы наночастиц можно комбинировать на одном и том же растении.

При этом исследователи заявляют, что их технология еще полностью недоработана, поэтому надо проводить дополнительные исследования.

Напомним, британские ученые установили, что растения, подобно людям, так же могут быть «жаворонками» или «совами» по своим суточным (циркадным) ритмам. Оказалось, что изменение одной «буквы» в коде ДНК потенциально может решить, какими будут «внутренние часы» растения.

Источник: Science Advances