Нічне освітлення з живих рослин розробили в США

Вчені змусили рослини світитися. Фото: MIT

https://racurs.ua/ua/n160512-nichne-osvitlennya-z-jyvyh-roslyn-rozrobyly-v-ssha.html

Ракурс

Нічне освітлення з живих рослин зможе замінити вуличні лампи.

Новітню розробку презентували інженери з Массачусетського технологічного інституту в США. Дослідники працюють над рослинами, які світяться вночі й у майбутньому можуть замінити електричні лампи, які люди використовують у побуті або для вуличного освітлення. Наукову роботу опублікували в журналі Science Advances.

За словами розробників, технологія працює коштом вбудованих наночастинок під назвою алюмінат стронцію, які знаходяться біля поверхні листя. Заряду від світлодіодної лампи впродовж 10 секунд достатньо, щоб рослина яскраво світилася протягом декількох хвилин, після чого наночастинки можна повторно заряджати.

Науковці навчилися використовувати нову технологію в п’яти різних видах рослин, що мають листя різного розміру — базиліку, крес-салату, тютюну, ромашці й таїландській рослині «вухо слона». Після скидання листя рослини надходять у перероблення, яка дозволяє витягувати з них до 60% наночастинок для повторного використання. Науковці заявляють, що різні типи наночастинок можна комбінувати на одній і тій же рослині.

При цьому дослідники заявляють, що їхня технологія ще повністю недопрацьована, тому треба проводити додаткові дослідження.

Нагадаємо, британські вчені встановили, що рослини, подібно до людей, так само можуть бути «жайворонками» або «совами» за своїми добовими (циркадними) ритмами. Виявилося, що зміна однієї «літери» в коді ДНК потенційно може вирішити, яким буде «внутрішній годинник» рослини.

Джерело: Science Advances