Коралові рифи. Фото: Громадське

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Площа коралових рифів на Землі з 1950-х років скоротилася на 50%.

Здатність коралових рифів підтримувати екосистему на планеті та захищати узбережжя від штормів скоротилася через низку чинників. На руйнування рифів впливає зміна клімату та надмірний вилов риби в морях та океанах. Про це йдеться у новому дослідження, яке провели вчені університету Британської Колумбії в Канаді. Робота опублікована на веб-сторінці ScienceDaily.

Науковці, проаналізувавши тенденції в системах коралових рифів і пов’язаних з ними екосистемах по всьому світу, дійшли висновку, що загальна площа коралових рифів у порівнянні з 50-ми роками минулого століття скоротилася приблизно вдвічі. Виявилося, що багато рифів зникли впродовж 1960−1970 років. Науковці впевнені, що майже всі ці процеси пов’язані з накопиченням СО2 у воді й збільшенням середньої температури океану.

Також скорочення площі рифів призвело до змін у біорізноманітті та біомасі екосистем регіонів. Виявилося, що за останні 75 років біорізноманіття впало майже на 60%. Насамперед зміни торкнулися екосистеми Індонезії, Карибського моря і південної частини Тихого океану.

Ми знаємо, що коралові рифи є гарячими точками біорізноманіття. Їх збереження не тільки захищає природу, але і допомагає людям, — пишуть дослідники.



Нагадаємо, вчені виявили, що Австралія втрачає коралові рифи і цим збільшує ризик цунамі. Дослідники заявляють, що цілі райони штату Квінсленд можуть відчувати збиток від цунамі, якщо корали загинуть або втратять свою структурну цілісність.

Джерело: ScienceDaily