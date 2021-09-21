Армія Латвії просить грибників знайти загублений дрон. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/ua/n160510-armiya-latviyi-prosyt-grybnykiv-znayty-zagublenyy-dron.html

Ракурс

Армійський безпілотник Збройних сил Латвії зник під час військових навчань Namejs-2021.

Літальний апарат зник на маршруті Резекне-Гулбене. Сигнал дрона оператор втратив. Зараз військовим невідомо, де перебуває безпілотник. Збройні сили Латвії просять грибників, лісників та небайдужих громадян допомогти з пошуками БПЛА. Про це 21 вересня повідомляє видання Delfi.

Зазначається, що безпілотник має сіре забарвлення, його довжина складає 1,4 м, а розмах крил — 2,8 м. Важить дрон близько 6 кг. Апарат не мав озброєння, а використовувався для підтримки військових завдань.

Нагадаємо, наприкінці липня українські безпілотники типу Bayraktar TB2 турецького виробництва почали патрулювати повітряний простір над Чорним морем. Модернізована версія українських Bayraktar дозволяє діяти на відстані понад 300 км від станції управління і перебувати в повітрі близько доби.

Джерело: Delfi