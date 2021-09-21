Армия Латвии просит грибников найти потерянный дрон. Фото: iz.ru

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Армейский беспилотник Вооруженных сил Латвии пропал во время военных учений Namejs-2021.

Летательный аппарат исчез на маршруте Резекне-Гулбене. Сигнал дрона оператор потерял. Сейчас военным неизвестно, где находится беспилотник. Вооруженные силы Латвии просят грибников, лесников и неравнодушных граждан помочь с поисками БПЛА. Об этом 21 сентября сообщает издание Delfi.

Отмечается, что беспилотник имеет серую окраску, его длина составляет 1,4 м, а размах крыльев — 2,8 м. Весит дрон около 6 кг. Аппарат не имел вооружения, а использовался для поддержки военных задач.

Напомним, в конце июля украинские беспилотники типа Bayraktar TB2 турецкого производства начали патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Модернизированная версия украинских Bayraktar позволяет действовать на расстоянии более 300 км от станции управления и находиться в воздухе около суток.

Источник: Delfi