Елена Зеленская примерила на себя образ учительницы для модного глянца. Фото: ТСН

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Ракурс

Елена Зеленская, супруга президента Владимира Зеленского, снялась для обложки модного журнала ELLE.

Первая леди Украины участвовала в фотосессии в школе — фотографировалась с учениками. Перед объективом она предстала в нескольких стильных образах. На одной из фотографий жена главы государства позировала в белой юбке длины миди, вязаном свитере с рукавом в три четверти и в трендовых лоферах. Фото опубликовано на странице Зеленской в Instagram.

На черно-белом фото Зеленская тоже примерила образ учительницы, но позировала в черной водолазке и рубашке.

Поклонники первой леди восхваляют ее в комментариях. «Лучшая первая леди Украины», «Красавица», «Роскошная», «Настоящая леди», «Красавица и большая умница», — пишут они в соцсети.

Напомним, супруга президента Украины Елена Зеленская появилась на обложке юбилейного издания журнала ELLE. В номере опубликовано эксклюзивное интервью и фотографии первой леди.