Уникальную реакцию COVID-19 на организм обнаружили ученые. Фото: objectiv.tv

https://racurs.ua/n160508-unikalnuu-reakciu-covid-19-na-organizm-obnarujili-uchenye.html

Ракурс

Уникальную реакцию коронавируса на человеческий организм обнаружили ученые.

Исследователи из Венского университета в Австрии выяснили, что в крови зараженных SARS-CoV-2 людей присутствует уникальный паттерн иммунологических маркеров. Эти маркеры позволяют на ранней стадии отличить «ковид» от ответов на другие заболевания. Научную работу опубликовал журнал Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

В научной работе принимали участие пациенты, которые обратились к врачам с симптомами вирусных респираторных заболеваний не позднее чем через два дня после их возникновения. После проведения ПЦР-тестов людей разделили на две группы: 19 человек с коронавирусом и 16 пациентов без признаков COVID-19. В качестве контрольной группы выбрали 21 здорового человека.

По словам исследователя Йоханнеса Коварика, ученым удалось обнаружить четыре сигнальных вещества (белки BLC, sCD30, MCP-2 и IP-10), которые были задействованы сразу после заражения коронавирусом и содержание которых в крови возросло. Ученые убеждены, что результаты исследования помогут в разработке терапевтических подходов к коронавирусу, а также поспособствуют изучению постковидного синдрома.

Напомним, американские ученые заявили, что колумбийский вариант вируса «Мю» может игнорировать антитела и, вероятно, обходить защиту вакцин. Пандемия может вспыхнуть с новой силой, если он вытеснит другие варианты вируса и начнет распространяться по всем континентам.

Источник: Frontiers in Cellular and Infection Microbiology