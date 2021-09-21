Экологи подали в суд на BMW и Mercedes-Benz – чего требуют. Фото: click-or-die.ru

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В Германии природоохранная организация подала иски против двух крупнейших автопроизводителей — BMW и Mercedes-Benz.

В начале сентября экологи направили автоконцернам претензии, ссылаясь на Парижское соглашение по климату 2015 года и законодательство ФРГ. Об этом сообщила некоммерческая организация Deutsche Umwelthilfe.

Экологи требуют снизить выбросы углекислого газа, которые производят автомобили, а также прекратить выпуск транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году. Автопроизводители отвергли требования, после чего природоохранная организация обратилась в суд.

Решение конституционных судей означает, что у нас есть фундаментальное право на защиту климата. И не только государство должно уважать это право, оно также должно соблюдаться крупными корпорациями, которые несут ответственность за выбросы CO2 больше, чем целые промышленно развитые страны. Сейчас мы требуем этого в суде, — заявил адвокат, представляющий интересы экологов.



Тем временем компания BMW первой в отрасли начала использовать экологические шины, а также недавно показала концепт i Vision Circular, на 100% состоящий из вторсырья. А Mercedes-Benz, следом за Volvo, договорилась со шведской компанией SSAB о поставках стали, выплавленной без использования ископаемого топлива.

Напомним, изменения климата поражают нашу планету все сильнее и более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. По данным Организации Объединенных Наций, попытки их замедлить не являются достаточными.