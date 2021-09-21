Екологи подали в суд на BMW і Mercedes-Benz – чого вимагають. Фото: click-or-die.ru

https://racurs.ua/ua/n160507-ekology-podaly-v-sud-na-bmw-i-mercedes-benz-chogo-vymagaut.html

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У Німеччині природоохоронна організація подала позови проти двох найбільших автовиробників — BMW і Mercedes-Benz.

На початку вересня екологи направили автоконцернам претензії, посилаючись на Паризьку хартію з питань клімату 2015 року та законодавство ФРН. Про це повідомила некомерційна організація Deutsche Umwelthilfe.

Екологи вимагають знизити викиди вуглекислого газу, які виробляють автомобілі, а також припинити випуск транспортних засобів з двигунами внутрішнього згорання до 2030 року. Автовиробники відкинули вимоги, після чого природоохоронна організація звернулася до суду.

Рішення конституційних суддів означає, що у нас є фундаментальне право на захист клімату. І не тільки держава повинна поважати це право, воно також має дотримуватися великими корпораціями, які несуть відповідальність за викиди CO2 більше, ніж цілі промислово розвинені країни. Зараз ми вимагаємо цього в суді, — заявив адвокат, що представляє інтереси екологів.



Тим часом компанія BMW першою в галузі почала використовувати екологічні шини, а також недавно показала концепт i Vision Circular, який на 100% складається з вторинної сировини. А Mercedes-Benz, слідом за Volvo, домовилася зі шведською компанією SSAB про постачання сталі, виплавленої без використання викопного палива.

Нагадаємо, зміни клімату вражають нашу планету все сильніше і швидшими темпами, аніж очікувалося раніше. За даними Організації Об'єднаних Націй, спроби їх уповільнити все ще не є достатніми.