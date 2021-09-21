Apple діагностуватиме депресію та дитячий аутизм власників iPhone

Apple діагностуватиме депресію власників iPhone. Фото: itc.ua

https://racurs.ua/ua/n160506-apple-diagnostuvatyme-depresiu-ta-dytyachyy-autyzm-vlasnykiv-iphone.html

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Apple Inc, американська компанія, яка спеціалізується на виробництві комп’ютерної техніки й програмного забезпечення, розробляє технологію, яка зможе допомогти діагностувати депресію і зниження когнітивних здібностей.

Фахівці з Купертіно сподіваються, що зможуть виявити цифрові сигнали, які будуть асоціюватися з тим чи іншим станом користувача, щоб створити алгоритми для їх надійного визначення. Для цього «Епл» почала співпрацювати з Каліфорнійським університетом фармацевтичною компанією Biogen Inc. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела та внутрішні документи компанії.

Депресію і зниження когнітивних здібностей Apple планує діагностувати за допомогою даних зі спеціальних датчиків. Вони будуть збирати інформацію про активність і кількість переміщень користувача. Також пристрій врахує дані, отримані з режиму сну.

Ще одне дослідження американської компанії спільно з Дюкським університетом присвячене діагностиці аутизму у дітей. В «Епл» хочуть, щоб камера iPhoneзмогла аналізувати поведінку дітей перед нею: рахувати, скільки разів дитина гойдається з боку в бік, і стежити за зосередженістю.

Нагадаємо, 14 вересня на осінній презентації California Streaming показали iPhone 13, який оснащений новим процесором А15 Bionic. Ціна iPhone 13 у США стартує від 799 дол.

Джерело: The Wall Street Journal