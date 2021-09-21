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Ракурс
Apple будет диагностировать депрессию владельцев iPhone. Фото: itc.ua

Apple будет диагностировать депрессию и детский аутизм владельцев iPhone

21 сен 2021, 17:08
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Apple Inc, американская компания, специализирующаяся на производстве компьютерной техники и программного обеспечения, разрабатывает технологию, которая сможет помочь диагностировать депрессию и снижение когнитивных способностей.

Специалисты из Купертино надеются, что смогут обнаружить цифровые сигналы, которые будут ассоциироваться с тем или иным состоянием пользователя, чтобы создать алгоритмы для их надежного определения. Для этого «Эпл» начала сотрудничать с Калифорнийским университетом фармацевтической компанией Biogen Inc. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и внутренние документы компании.

Депрессию и снижение когнитивных способностей Apple планирует диагностировать с помощью данных со специальных датчиков. Они будут собирать информацию об активности и количестве перемещений пользователя. Также устройство учтет данные, полученные из режима сна.

Еще одно исследование американской компании совместно с Дюкским университетом посвящено диагностике аутизма у детей. В «Эпл» хотят, чтобы камера iPhone смогла анализировать поведение детей перед ней: считать, сколько раз ребенок качается из стороны в сторону, и следить за сосредоточенностью.


Напомним, 14 сентября на осенней презентации California Streaming показали iPhone 13, который оснащен новым процессором А15 Bionic. Цена iPhone 13 в США стартует от 799 долл.

Источник: The Wall Street Journal

Источник: Ракурс


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