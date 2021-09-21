Военные учения. Фото: пресс-служба командования

https://racurs.ua/n160505-desantniki-otrabotali-nochnoy-boy-na-ucheniyah-v-germanii-foto.html

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Военные учения провели украинские военные в Германии. На этот раз перед десантниками возникло новое испытание — ведение боя ночью.

Украинские воины действовали в темноте и изучали местность, чтобы подготовиться к встрече с вероятным противником. Об этом сообщает пресс-служба Командования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После успешного отражения атаки противника, личный состав ротной тактической группы 122-го отдельного аэромобильного батальона 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ продвинулся в новый район, где выполнял учебно-боевые задачи.

Кроме этого, воины отрабатывали ведение тактической, огневой, медицинской и инженерной подготовки.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские военные участвуют в многонациональных учениях «Saber Junction — 2021» в Германии.