Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Военные учения. Фото: пресс-служба командования

Десантники отработали ночной бой на учениях в Германии (ФОТО)

21 сен 2021, 17:06
999

Военные учения провели украинские военные в Германии. На этот раз перед десантниками возникло новое испытание — ведение боя ночью.

Украинские воины действовали в темноте и изучали местность, чтобы подготовиться к встрече с вероятным противником. Об этом сообщает пресс-служба Командования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военные учения. Фото: пресс-служба командования

Военные учения. Фото: пресс-служба командованияПосле успешного отражения атаки противника, личный состав ротной тактической группы 122-го отдельного аэромобильного батальона 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ продвинулся в новый район, где выполнял учебно-боевые задачи.

Военные учения. Фото: пресс-служба командования


Военные учения. Фото: пресс-служба командованияКроме этого, воины отрабатывали ведение тактической, огневой, медицинской и инженерной подготовки.

Военные учения. Фото: пресс-служба командованияНапомним, ранее мы сообщали, что украинские военные участвуют в многонациональных учениях «Saber Junction — 2021» в Германии.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров