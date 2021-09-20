Украинские военные участвуют в учениях Saber Junction – 2021, фото: Генштаб ВСУ

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Украинские военные участвуют в многонациональных учениях «Saber Junction — 2021» в Германии.

Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в социальной сети Фейсбук.

Всего в этих учениях задействованы военные 14 стран:

Албания;

Босния и Герцеговина;

Болгария;

Франция;

Венгрия;

Италия;

Литва;

Молдова;

Северная Македония;

Польша;

Румыния;

Сербия;

Украина;

Великобритания.

Отмечается, что в рамках этих учений ротного тактическая группа 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ действует в составе 2-го кавалерийского полка Вооруженных Сил США и входит в состав сил BLUEFOR.

Во время учений противник, в частности, попытался осуществить атаку на командно-наблюдательный пункт украинского подразделения, однако получив «потери», вынужден был отступить.

Благодаря эффективной организации обороны и умелому применению современных высокоточных противотанковых средств поражения, были условно уничтожены семь единиц бронетехники противника. Украинское подразделение получило незначительные потери, — отмечается в сообщении.

«Saber Junction — 2021» — это ежегодные учения, которые проходят на базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности Командования подготовки 7-й армии Сухопутных войск ВС США в городе Хохенфельс.

Эти учения направлены на оценку готовности выполнять совместные сухопутные операции в объединенной, комбинированной среде и способствовать взаимодействию с участниками-союзниками и партнерами.