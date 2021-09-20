Украинские военные «уничтожили» технику врага на учениях в Германии (ФОТО)https://racurs.ua/n160418-ukrainskie-voennye-unichtojili-tehniku-vraga-na-ucheniyah-v-germanii-foto.htmlРакурс
Украинские военные участвуют в многонациональных учениях «Saber Junction — 2021» в Германии.
Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в социальной сети Фейсбук.
Всего в этих учениях задействованы военные 14 стран:
- Албания;
- Босния и Герцеговина;
- Болгария;
- Франция;
- Венгрия;
- Италия;
- Литва;
- Молдова;
- Северная Македония;
- Польша;
- Румыния;
- Сербия;
- Украина;
- Великобритания.
Отмечается, что в рамках этих учений ротного тактическая группа 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ действует в составе 2-го кавалерийского полка Вооруженных Сил США и входит в состав сил BLUEFOR.
Во время учений противник, в частности, попытался осуществить атаку на командно-наблюдательный пункт украинского подразделения, однако получив «потери», вынужден был отступить.
Благодаря эффективной организации обороны и умелому применению современных высокоточных противотанковых средств поражения, были условно уничтожены семь единиц бронетехники противника. Украинское подразделение получило незначительные потери, — отмечается в сообщении.
«Saber Junction — 2021» — это ежегодные учения, которые проходят на базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности Командования подготовки 7-й армии Сухопутных войск ВС США в городе Хохенфельс.
Эти учения направлены на оценку готовности выполнять совместные сухопутные операции в объединенной, комбинированной среде и способствовать взаимодействию с участниками-союзниками и партнерами.