Українські військові беруть участь у навчаннях Saber Junction – 2021, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n160418-ukrayinski-viyskovi-znyschyly-tehniku-voroga-na-navchannyah-u-nimechchyni-foto.html

Ракурс

Українські військові беруть участь в багатонаціональних навчаннях «Saber Junction — 2021» у Німеччині.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ в соціальній мережі Фейсбук.

Загалом у цих навчаннях задіяні військові 14 країн:

Албанія;

Боснія і Герцеговина;

Болгарія;

Франція;

Угорщина;

Італія;

Литва;

Молдова;

Північна Македонія;

Польща;

Румунія;

Сербія;

Україна;

Велика Британія.

Зазначається, що в межах цих навчань ротна тактична група 122-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ діє в складі 2-го кавалерійського полку Збройних Сил США та входить до складу сил BLUEFOR.

Під час навчань противник, зокрема, спробував здійснити атаку на командно-спостережний пункт українського підрозділу, однак зазнавши «втрат», змушений був відступити.

Завдяки ефективній організації оборони та умілому застосуванню сучасних високоточних протитанкових засобів ураження, було умовно знищено сім одиниць бронетехніки противника. Український підрозділ зазнав не значних втрат, — зазначається в повідомленні.

«Saber Junction — 2021» — це щорічні навчання, які відбуваються на базі Багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності Командування підготовки 7-ї армії Сухопутних військ ЗС США в місті Хохенфельс.

Ці навчання спрямовані на оцінку готовності виконувати спільні сухопутні операції в об'єднаному, комбінованому середовищі та сприяти взаємодії з учасниками-союзниками та країнами-партнерами.