Оппозиция будет защищать Разумкова от «слуг» Зеленского

Разумков. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n160504-oppoziciya-budet-zaschischat-razumkova-ot-slug-zelenskogo.html

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Дмитрий Разумков, спикер парламента, оказался на грани увольнения. Оппозиционные фракции поддержали главу Верховной Рады и отметили, что будут выступать против попыток «снять» Разумкова с должности.

В частности, спикера поддержали «Европейская солидарность», «Голос», «Батькивщина» и ОПЗЖ. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В «ЕС» заявили, что Разумков возглавлял избирательный список партии «Слуга народа» и несет ответственность вместе с президентом Владимиром Зеленским за «весь балаган», который они привели в парламент, однако фракция не будет голосовать за его отставку.

Скорее всего, Зеленский найдет голоса за отставку Разумкова. Вопрос только какой ценой. Чем дольше продлится этот конфликт, тем больше «слуг» Разумков сможет забрать с собой, выходя из фракции. Соответственно, монобольшинство, которое и составляет коалицию, развалится. Удастся ли собрать новое? Вопрос открытый, — заявили в «ЕС».

Лидер фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что его команда тоже не поддерживает отставку Разумкова, поскольку он выполняет свою задачу и работает по регламенту. Инициативу об увольнении Разумкова не поддерживает и фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Мы не поддерживаем замену спикера. Я считаю, что спикер занимает совершенно государственную позицию, поэтому он с уважением относится и к своей провластной фракции и к оппозиции, дает возможность высказаться, он придерживается регламента. Единственная причина, почему его хотят заменить — потому что он не в полном объеме ручной и не выполняет все прихоти Офиса президента, — отметил сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

В то же время заместитель главы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев считает, что монобольшинство заменить Разумкова не решится, а главное в парламентской работе — четкое соблюдение регламента спикером и его заместителями.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Слуга народа» хочет отстранить от должности главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Советник Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что «спикер не может сидеть сразу на двух стульях».

Источник: Интерфакс-Украина