Коммунальные тарифы в Украине вырастут. Фото: oleshki-rada.gov.ua

https://racurs.ua/n160503-kommunalnye-tarify-v-ukraine-vyrastut-kogo-zatronet-podorojanie.html

Ракурс

Новый отопительный сезон в Украине начнется с существенного повышения тарифов на тепло и горячую воду.

В некоторых городах стоимость тарифов вырастет от 30% до 70% больше предыдущего сезона. Рост цен на отопление и горячую воду обязательно произойдет, поскольку государство фактически оставило без льгот теплоснабжающие предприятия. Таким образом они должны покупать газ по рыночной цене, а это автоматически увеличивает тариф для населения. Об этом 21 сентября заявила эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно, сообщает ТСН.

По ее словам, Черновцы уже окончательно приняли подорожание на 70%, а в Одессе начало отопительного сезона вообще находится под большим вопросом.

В Киеве окончательно для населения еще не повышается, но ожидается с 2 тыс. 100 грн до 2 тыс. 400 грн за одну гигакалорию, — говорит эксперт.

Сообщается, что в других регионах прогнозируют рост стоимости горячей воды и отопления на треть. Проекты решений городские советы уже вывесили на официальных страницах, а окончательное решение должны принять до начала отопительного сезона. Специалист отмечает, что больше всего подорожание отопления ощутят жители домов, где частично установлены приборы учета или они отсутствуют вообще.

Напомним, в ассоциации «Укртеплокоммунэнерго» заявляли, что с 1 октября тарифы на отопление в Украине могут вырасти до 40%. Тепловики считают дискриминационными соглашения с госкомпанией о поставках газа, поскольку реальная цена газа для производства тепловой энергии для населения составит свыше 9 грн за куб. м плюс стоимость его распределения 2,3 грн за куб. м, при том что декларативная цена в договоре с «Нафтогазом» указана 7,42 грн за куб. м.

Источник: ТСН