Комунальні тарифи в Україні зростуть. Фото: oleshki-rada.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n160503-komunalni-taryfy-v-ukrayini-zrostut-kogo-zachepyt-podorojchannya.html

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Новий опалювальний сезон в Україні розпочнеться із суттєвого підвищення тарифів на тепло та гарячу воду.

У деяких містах вартість тарифів зросте від 30% до 70% більше за попередній сезон. Зростання цін на опалення та гарячу воду обов’язково відбудеться, оскільки держава фактично залишила без пільг теплопостачальні підприємства. Таким чином вони повинні купувати газ за ринковою ціною, а це автоматично збільшує тариф для населення. Про це 21 вересня заявила експерт у сфері житлово-комунального господарства Христина Ненно, повідомляє ТСН.

За її словами, Чернівці вже остаточно прийняли подорожчання на 70%, а в Одеcі початок опалювального сезону взагалі знаходиться під великим питанням.

У Києві остаточно для населення ще не підвищується, але очікується з 2 тис. 100 грн до 2 тис. 400 грн за одну гігакалорію, — каже експерт.

Повідомляється, що в інших регіонах прогнозують зростання вартості гарячої води та опалення на третину. Проекти рішень міські ради вже вивісили на офіційних сторінках, а остаточне рішення мають ухвалити до початку опалювального сезону. Фахівець наголошує, що найбільше подорожчання опалення відчують мешканці будинків, де частково встановлені прилади обліку або вони відсутні взагалі.

Нагадаємо, в асоціації «Укртеплокомуненерго» заявляли, що з 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть зрости до 40%. Тепловики вважають дискримінаційними угоди з держкомпанією про постачання газу, оскільки реальна ціна газу для виробництва теплової енергії для населення складе понад 9 грн за куб. м плюс вартість його розподілу 2,3 грн за куб. м, при тому що декларативна ціна в договорі з «Нафтогазом» вказана 7,42 грн за куб. м.

Джерело: ТСН