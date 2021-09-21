Бешкетні витівки принца Філіпа – королівська родина поділилася спогадами. Фото: REUTERS

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Ракурс

Принц Філіп, покійний чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II, любив бешкетувати. Однією з улюблених ігор герцога Единбурзького була стрілянина гірчицею по стелі.

Королеві такі витівки не надто подобалися. Про це розповів принц Вільям у документальному фільмі BBC One, що незабаром вийде на екрани.

Він клав тюбик у руки, не можу пригадати, що він говорив, але врешті плескав по руках і вся стеля була в гірчиці. Напевно, сліди від неї можна і зараз знайти, — пригадали рідні.

Також принц Вільям назвав принца Філіпа «серцем родини». За його словами, герцогу Единбурзькому подобалося жартувати, бути дідусем та гратися з онуками.

Найбільше мені не вистачає його гумору. Але я сумую за ним більше через бабусю, тому що знаю, як сильно він її підтримував. Однак я також знаю, що вона зможе жити далі — вже без нього, — розповів принц Гаррі.

Рідні поділилися, що королева і герцог з нетерпінням чекали несподіванок під час офіційних заходів. Філіпу подобалося, «коли щось ішло не так».

Їхнє життя складалося з суворих правил, і коли траплялися проколи, їх обох це страшенно тішило. Усі смертельно ніяковіли, а вони були у захваті, — йдеться у спогадах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років, не доживши двох місяців до столітнього ювілею. 17 квітня його тимчасово поховали у Віндзорському замку. Після смерті Єлизавети II останки принца перепоховають у її могилу, де вже спочивають її батьки.