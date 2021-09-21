Олег Сенцов. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n160501-ce-duje-girko-sencov-vidreaguvav-na-skandalni-dopysy-sestry.html

Ракурс

Олег Сенцов, колишній політв’язень Кремля та український режисер, прокоментував скандальні заяви своєї двоюрідної сестри, яка принижувала Україну й заявляла, що планує повернутися до Росії.

Він заявив, що його сестра перебуває в тяжкому психічному стані, а емоційні пости — наслідок загострення депресії. Таку заяву він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

Сенцов попросив пробачення за поведінку сестри та за її різкі слова в бік України.

Це дуже гірко. Вдячний Наташі за багаторічну підтримку та прошу з розумінням віднестись до тяжкого психологічного стану, у якому вона знаходиться вже тривалий час, — додав режисер.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що двоюрідна сестра екс-політв'язня Кремля Олега Сенцова Наталія Каплан (Кочнєва) грубо висловилася про Україну та заявила, що збирає валізи до Росії. Вона поскаржилася на те, що її використовували лише як сестру Сенцова.

Наталія Кочнєва — журналістка, двоюрідна сестра кінорежисера Олега Сенцова. До 2016−2017 років жила в Москві. Після арешту Олега Сенцова Наталія розгорнула правозахисну діяльність, брала участь у багатьох акціях в Україні, міжнародних заходах.