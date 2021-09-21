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Ракурс
Олег Сенцов. Фото: Facebook

Это очень горько — Сенцов отреагировал на скандальные посты сестры

21 сен 2021, 16:04
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Олег Сенцов, бывший политзаключенный Кремля и украинский режиссер, прокомментировал скандальные заявления своей двоюродной сестры, которая оскорбляла Украину и заявляла, что планирует вернуться в Россию.

Он рассказал, что его сестра находится в тяжелом психическом состоянии, а эмоциональные посты — следствие обострения депрессии. Такое заявление он обнародовал на своей странице в Facebook.

Пост Сенцова. Скриншот: FacebookСенцов попросил прощения за поведение сестры и за ее резкие слова в сторону Украины.

Это очень горько. Благодарен Наташе за многолетнюю поддержку и прошу с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию, в котором она находится уже длительное время, — добавил режиссер.


Напомним, ранее мы сообщали, что двоюродная сестра экс-политзаключенного Кремля Олега Сенцова Наталья Каплан (Кочнева) грубо высказалась об Украине и заявила, что собирает чемоданы в Россию. Она пожаловалась, что ее использовали только как сестру Сенцова.

Наталья Кочнева — журналистка, двоюродная сестра кинорежиссера Олега Сенцова. До 2016−2017 годов жила в Москве. После ареста Олега Сенцова Наталья развернула правозащитную деятельность, участвовала во многих акциях в Украине, международных мероприятиях.

Источник: Ракурс


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