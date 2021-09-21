Забавные выходки принца Филиппа – королевская семья поделилась воспоминаниями

https://racurs.ua/n160502-zabavnye-vyhodki-princa-filippa-korolevskaya-semya-podelilas-vospominaniyami.html

Ракурс

Принц Филипп, покойный супруг королевы Великобритании Елизаветы II, любил шутить. Одной из любимых игр герцога Эдинбургского была стрельба горчицей по потолку.

Королеве такие выходки не слишком нравились. Об этом рассказал принц Уильям в документальном фильме BBC One, который скоро выйдет на экраны.

Он клал тюбик в руки, не могу вспомнить, что он говорил, но в конце хлопал по рукам и весь потолок был в горчице. Наверное, следы от нее можно и сейчас найти, — вспомнили родные.

Также принц Уильям назвал принца Филиппа «сердцем семьи». По его словам, герцогу Эдинбургскому нравилось шутить, быть дедушкой и играть с внуками.

Больше всего мне не хватает его юмора. Но я скучаю по нему больше из-за бабушки, потому что знаю, как сильно он ее поддерживал. Однако я также знаю, что она сможет жить дальше — уже без него, -рассказал принц Гарри.

Родные поделились, что королева и герцог с нетерпением ждали неожиданностей во время официальных мероприятий. Филиппу нравилось, «когда что-то шло не так».

Их жизнь состояла из строгих правил, и когда случались проколы, их обоих это очень радовало. Все смертельно смущались, а они были в восторге, — говорится в воспоминаниях.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до столетнего юбилея. 17 апреля его временно похоронили в Виндзорском замке. После смерти Елизаветы II останки принца перезахоронят в ее могилу, где уже покоятся ее родители.