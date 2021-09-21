Опозиція захищатиме Разумкова від «слуг» Зеленського

Разумков. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n160504-opozyciya-zahyschatyme-razumkova-vid-slug-zelenskogo.html

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Дмитро Разумков, спікер парламенту, опинився на межі звільнення. Опозиційні фракції підтримали голову Верховної Ради й наголосили, що виступатимуть проти спроб «зняти» Разумкова з посади.

Зокрема, спікера підтримали «Європейська солідарність», «Голос», «Батьківщина» та ОПЗЖ. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

У «ЄС» заявили, що Разумков очолював виборчий список партії «Слуга народу» й несе відповідальність разом із президентом Володимиром Зеленським за «весь балаган», який вони привели в парламент, однак фракція не голосуватиме за його відставку.

Скоріше за все, Зеленський знайде голоси за відставку Разумкова. Питання лише якою ціною. Чим довше триватиме цей конфлікт, тим більше «слуг» Разумков зможе забрати із собою, виходячи з фракції. Відповідно, монобільшість, яка і складає коаліцію, розвалиться. Чи вдасться зібрати нову? Питання відкрите, — заявили в «ЄС».

Лідер фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що його команда теж не підтримує відставку Разумкова, оскільки він виконує своє завдання та працює за регламентом. Ініціативу про звільнення Разумкова не підтримує і фракція «Опозиційна платформа — За життя».

Ми не підтримуємо заміну спікера. Я вважаю, що спікер займає абсолютно державницьку позицію, тому він із повагою ставиться й до своєї провладної фракції й до опозиції, дає можливість висловитися, він дотримується регламенту. Єдина причина, чому його хочуть замінити — тому що він у повному обсязі ручної й не виконує всі забаганки Офісу президента, — зазначив співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко.

Водночас заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв вважає, що монобільшість замінити Разумкова не наважиться, а головне в парламентській роботі — чітке дотримання регламенту спікером і його заступниками.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Слуга народу» хоче усунути з посади голову Верховної Ради Дмитра Разумкова. Радник Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що «спікер не може сидіти одразу на двох стільцях».

Джерело: Інтерфакс-Україна