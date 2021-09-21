Військові навчання. Фото: прес-служба командування

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Військові навчання провели українські військові в Німеччині. На цей раз перед десантниками виникло нове випробування — ведення бою вночі.

Українські воїни діяли в темряві та вивчали місцевість, щоб підготуватися до зустрічі з ймовірним ворогом. Про це повідомляє прес-служба Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України (ЗСУ).

Після успішного відбиття атаки противника, особовий склад ротної тактичної групи 122-го окремого аеромобільного батальйону 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ пересунувся до нового району, де виконував навчально-бойові завдання.

Окрім цього, воїни відпрацьовували ведення тактичної, вогневої, медичної, та інженерної підготовки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські військові беруть участь в багатонаціональних навчаннях «Saber Junction — 2021» у Німеччині.