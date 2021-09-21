Унікальну реакцію COVID-19 на організм виявили вчені. Фото: objectiv.tv

https://racurs.ua/ua/n160508-unikalnu-reakciu-covid-19-na-organizm-vyyavyly-vcheni.html

Ракурс

Унікальну реакцію коронавірусу на людський організм виявили науковці.

Дослідники з Віденського університету в Австрії з’ясували, що в крові заражених SARS-CoV-2 людей присутній унікальний патерн імунологічних маркерів. Ці маркери дозволяють на ранній стадії відрізнити «ковід» від відповідей на інші захворювання. Наукову роботу опублікував журнал Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

У науковій роботі брали участь пацієнти, які звернулися до лікарів з симптомами вірусних респіраторних захворювань не пізніше ніж через два дні після їх виникнення. Після проведення ПЛР-тестів людей розділили на дві групи: 19 осіб з коронавірусом і 16 пацієнтів без ознак COVID-19. У якості контрольної групи обрали 21 здорову людину.

За словами дослідника Йоханнеса Коварика, вченим вдалося виявити чотири сигнальних речовини (білки BLC, sCD30, MCP-2 і IP-10), які були задіяні відразу після зараження коронавірусом і вміст яких в крові зріс. Науковці переконані, що результати дослідження допоможуть у розробці терапевтичних підходів до коронавірусу, а також посприяють вивченню постковідного синдрому.

Нагадаємо, американські вчені заявили, що колумбійський варіант вірусу «Мю» може ігнорувати антитіла і, ймовірно, обходити захист вакцин. Пандемія може спалахнути з новою силою, якщо він витіснить інші варіанти вірусу і почне поширюватися по всіх континентах.

Джерело: Frontiers in Cellular and Infection Microbiology