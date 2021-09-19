Найнебезпечнішу властивість нового штаму коронавірусу назвали вчені

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Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися і мутувати, створюючи нові штами. Колумбійський варіант вірусу «Мю» може ігнорувати антитіла і, ймовірно, обходити захист вакцин.

Наразі цей штам не надто поширений. Вчені попереджають, що пандемія може спалахнути з новою силою, якщо він витіснить інші варіанти вірусу і почне поширюватися по всіх континентах. Про це повідомляє CBS.

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі зазначив, що у «Мю» є ряд мутацій, що вказує на можливість ухилятися від захисту певних антитіл.

Початкові дослідження нового штаму припускають можливість, що від нього не захищають доступні вакцини. Однак вчені заявили, що робити висновки поки рано, — потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти наскільки він небезпечний і смертоносний.

Як відомо, на сьогодні лідером з поширення є штам «Дельта». Цей варіант вперше виявили восени минулого року в Індії. Саме тому його тривалий час називали індійським, аж поки Всесвітня організація охорони здоров’я не вирішила відмовитися від географічних прив’язок у назвах вірусів.

Наразі дельта-штам зафіксований мінімум у 174 країнах. Цей варіант коронавірусу зміг досягти таких «успіхів» шляхом поєднання стійкості до імунних антитіл і ефективної здатності заражати клітини.

Нагадаємо, штам «Дельта» зараз вражає людей молодого та середнього віку, абсолютно здорових та без супутньої патології. Ці інфіковані мають тяжкий перебіг хвороби. Крім того, в 10 разів більше госпіталізують з «ковідом» дітей, ніж під час попередніх хвиль.

Джерело: CBS