Діти стали хворіти на COVID-19 частіше. Фото: rg.ru

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Статистика коронавірусу в Україні свідчить про поступове зростання кількості нових випадків хвороби, на відміну від більшості країн світу.

Це пов’язано і з вакцинацією, і з великою кількістю осіб, які перехворіли на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це 17 вересня завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Сергій Дубров повідомив у коментарі Telegram-каналу «Коронавірус.інфо».

За словами лікаря, штам «Дельта» зараз вражає людей молодого та середнього віку, абсолютно здорових та без супутньої патології. Ці інфіковані мають тяжкий перебіг хвороби. Крім того, в 10 разів більше госпіталізують з «ковідом» дітей, ніж під час попередніх хвиль.

Наскільки потужною буде теперішня хвиля коронавірусної хвороби в Україні та чи витримає наша медична система, залежатиме від сумлінного дотримання протиепідемічних заходів українцями, — наголошує Дубров.



Нагадаємо, показники госпіталізацій COVID-хворих станом на 17 вересня перевищені у восьми областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Харківській та Сумській.

Джерело: «Коронавірус.інфо»