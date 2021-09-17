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Ракурс
Дети стали болеть COVID-19 чаще. Фото: rg.ru

Дети болеют в 10 раз чаще — врач о вспышке «Дельты» в Украине

17 сен 2021, 17:37
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Статистика коронавируса в Украине свидетельствует о постепенном росте количества новых случаев болезни, в отличие от большинства стран мира.

Это связано и с вакцинацией, и с большим количеством лиц, которые переболели коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом 17 сентября заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергей Дубров сообщил в комментарии Telegram-канала «Коронавирус.инфо».

По словам врача, штамм «Дельта» сейчас поражает людей молодого и среднего возраста, абсолютно здоровых и без сопутствующей патологии. Эти инфицированные имеют тяжелое течение болезни. Кроме того, в 10 раз больше госпитализируют с «ковидом» детей, чем во время предыдущих волн.

Насколько мощной будет нынешняя волна коронавирусной болезни в Украине и выдержит ли наша медицинская система, будет зависеть от добросовестного соблюдения противоэпидемических мер украинцами, — отмечает Дубров.


Напомним, показатели госпитализаций COVID-больных по состоянию на 17 сентября превышены в восьми областях: Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Харьковской и Сумской.

Источник: «Коронавирус.инфо»

Источник: Ракурс


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