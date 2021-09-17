Лекарство против ВИЧ начнут испытывать на добровольцах в США. Фото: УП

https://racurs.ua/n160339-lekarstvo-protiv-vich-nachnut-ispytyvat-na-dobrovolcah-v-ssha.html

Ракурс

Лекарство против ВИЧ, которое использует технологию редактирования генов, разрабатывают в США. Сейчас Минздрав страны допустил его к первой фазе клинических испытаний.

Препарат под названием EBT-101 отыскивает вирусы, которые встроились в геном клеток, вырезает их оттуда и склеивает концы разрезанной спирали ДНК, пишет Globenewswire.

Теоретически таким способом можно полностью очистить организм от вируса иммунодефицита. Испытания EBT-101 с участием добровольцев начнутся в конце 2021 года.

Создатели препарата считают, что EBT-101 имеет большой потенциал в лечении ВИЧ-инфекции. Прежде всего потому, что внутривенные генные препараты уже зарекомендовали себя на других заболеваниях — например, с их помощью удалось на 50−90% улучшить состояние больных амилоидозом, причем без серьезных побочных эффектов.

Напомним, при постоянном приеме поддерживающих препаратов люди с ВИЧ могут вести полноценную жизнь и доживать до 70−80 лет, но без этих лекарств ВИЧ-инфекция через 9−11 лет переходит в СПИД. На этой стадии вирус практически полностью уничтожает иммунитет человека, из-за чего организм не может сопротивляться даже самым слабым инфекциям — любая из них приводит к смерти.

Источник: Globenewswire