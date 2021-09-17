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Рейтинг авто. Фото: Автоцентр
Рейтинг лучших авто 2021 года составили эксперты (ФОТО)https://racurs.ua/n160338-reyting-luchshih-avto-2021-goda-sostavili-eksperty-foto.htmlРакурс
Рейтинг лучших авто 2021 года составила американская аналитическая компания J. D. Power.
Она провела исследование и выбрала лучшие автомобили по мнению владельцев. В то же время Массовые бренды повысили свою привлекательность и сократили разрыв с марками премиум-класса. Об этом сообщает «Автоцентр».
Эксперты опросили владельцев машин на предмет довольства моделью и уровнем ее надежности. Автовладельцам предлагали 37 категорий, по которым они должны были выставить баллы.
Возглавила список массовых машин марка Dodge (882 балла). Второе и третье место между собой разделили RAM и Nissan, на счету которых 881 и 866 очков соответственно. В премиальном сегменте лидером стала марка Porsche (882 балла). За ней следуют Genesis и Land Rover, которые получили от экспертов по 879 баллов.
Компанию Tesla не вносили в общий список, а выделили в отдельную категорию из-за того, что бренд запрещает опрашивать своих клиентов. Но это не помешало ей набрать 893 очка и стать самым привлекательным брендом для автомобилистов.
Помимо определения лучшего производителя эксперты J. D. Power выделили по три модели в каждой категории, которые набрали наибольшее количество баллов. Место лидера среди легковых автомобилей досталось Nissan Maxima.
Лучшие кроссоверы и внедорожники:
малые массовые — Ford Bronco Sport, Mini Countryman, Chevrolet Trailblazer;
малые премиум — Volvo XC40, Mercedes-Benz GLA, Lexus UX;
компактные массовые — Ford Mustang Mach-E, Nissan Rogue, Mazda CX-5;
компактные премиум — BMW X4, Porsche Macan, BMW X3;
среднеразмерные массовые — Chevrolet Blazer, Nissan Murano, Hyundai Santa Fe;
среднеразмерные премиум — Land Rover Defender, Lexus RX, Cadillac XT5;
полноразмерные массовые — Chevrolet Tahoe, GMC Yukon;
полноразмерные премиум — BMW X7, Cadillac Escallade, Range Rover.
Лучшие легковые автомобили:
малые массовые — Nissan Versa, Hyundai Accent;
малые премиум — Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz A-Class;
компактные массовые — Nissan Sentra, Hyundai Elantra, Honda Civic;
компактные премиум — BMW 4 Series, Lexus IS, BMW 3 Series;
спорткары — Chevrolet Corvette, Lexus LC, Porsche 911;
среднеразмерные массовые — Kia K5, Hyundai Sonata, Honda Accord;
среднеразмерные премиум — Cadillac CT5, Lexus ES;
полноразмерные массовые — Nissan Maxima, Dodge Charger;
полноразмерные премиум — Genesis G80, Audi A6;
Лучшие фургоны и пикапы:
минивэн — Toyota Sienna;
среднеразмерный пикап — Honda Ridgeline, Jeep Gladiator, Ford Ranger;
полноразмерный пикап — Ram 1500, GMC Sierra/Nissan Titan;
полноразмерный тяжелый пикап — GMC Sierra HD, Ram 2500/3500.
Напомним, ранее мы сообщали, что запретить авто с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) предлагают в Министерстве инфраструктуры. Запрет будет касаться ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, включая те, что произведены в Украине.
Источник: Автоцентр
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