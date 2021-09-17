Рейтинг авто. Фото: Автоцентр

https://racurs.ua/n160338-reyting-luchshih-avto-2021-goda-sostavili-eksperty-foto.html

Ракурс

Рейтинг лучших авто 2021 года составила американская аналитическая компания J. D. Power.

Она провела исследование и выбрала лучшие автомобили по мнению владельцев. В то же время Массовые бренды повысили свою привлекательность и сократили разрыв с марками премиум-класса. Об этом сообщает «Автоцентр».

Эксперты опросили владельцев машин на предмет довольства моделью и уровнем ее надежности. Автовладельцам предлагали 37 категорий, по которым они должны были выставить баллы.

Возглавила список массовых машин марка Dodge (882 балла). Второе и третье место между собой разделили RAM и Nissan, на счету которых 881 и 866 очков соответственно. В премиальном сегменте лидером стала марка Porsche (882 балла). За ней следуют Genesis и Land Rover, которые получили от экспертов по 879 баллов.

Компанию Tesla не вносили в общий список, а выделили в отдельную категорию из-за того, что бренд запрещает опрашивать своих клиентов. Но это не помешало ей набрать 893 очка и стать самым привлекательным брендом для автомобилистов.

Помимо определения лучшего производителя эксперты J. D. Power выделили по три модели в каждой категории, которые набрали наибольшее количество баллов. Место лидера среди легковых автомобилей досталось Nissan Maxima.

Лучшие кроссоверы и внедорожники:

малые массовые — Ford Bronco Sport, Mini Countryman, Chevrolet Trailblazer;

малые премиум — Volvo XC40, Mercedes-Benz GLA, Lexus UX;

компактные массовые — Ford Mustang Mach-E, Nissan Rogue, Mazda CX-5;

компактные премиум — BMW X4, Porsche Macan, BMW X3;

среднеразмерные массовые — Chevrolet Blazer, Nissan Murano, Hyundai Santa Fe;

среднеразмерные премиум — Land Rover Defender, Lexus RX, Cadillac XT5;

полноразмерные массовые — Chevrolet Tahoe, GMC Yukon;

полноразмерные премиум — BMW X7, Cadillac Escallade, Range Rover.

Лучшие легковые автомобили:

малые массовые — Nissan Versa, Hyundai Accent;

малые премиум — Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz A-Class;

компактные массовые — Nissan Sentra, Hyundai Elantra, Honda Civic;

компактные премиум — BMW 4 Series, Lexus IS, BMW 3 Series;

спорткары — Chevrolet Corvette, Lexus LC, Porsche 911;

среднеразмерные массовые — Kia K5, Hyundai Sonata, Honda Accord;

среднеразмерные премиум — Cadillac CT5, Lexus ES;

полноразмерные массовые — Nissan Maxima, Dodge Charger;

полноразмерные премиум — Genesis G80, Audi A6;

Лучшие фургоны и пикапы:

минивэн — Toyota Sienna;

среднеразмерный пикап — Honda Ridgeline, Jeep Gladiator, Ford Ranger;

полноразмерный пикап — Ram 1500, GMC Sierra/Nissan Titan;

полноразмерный тяжелый пикап — GMC Sierra HD, Ram 2500/3500.

Напомним, ранее мы сообщали, что запретить авто с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) предлагают в Министерстве инфраструктуры. Запрет будет касаться ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, включая те, что произведены в Украине.

Источник: Автоцентр