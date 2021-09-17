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Рейтинг авто. Фото: Автоцентр

Рейтинг лучших авто 2021 года составили эксперты (ФОТО)

17 сен 2021, 17:06
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Рейтинг лучших авто 2021 года составила американская аналитическая компания J. D. Power.

Она провела исследование и выбрала лучшие автомобили по мнению владельцев. В то же время Массовые бренды повысили свою привлекательность и сократили разрыв с марками премиум-класса. Об этом сообщает «Автоцентр».

Эксперты опросили владельцев машин на предмет довольства моделью и уровнем ее надежности. Автовладельцам предлагали 37 категорий, по которым они должны были выставить баллы.

Возглавила список массовых машин марка Dodge (882 балла). Второе и третье место между собой разделили RAM и Nissan, на счету которых 881 и 866 очков соответственно. В премиальном сегменте лидером стала марка Porsche (882 балла). За ней следуют Genesis и Land Rover, которые получили от экспертов по 879 баллов.

Компанию Tesla не вносили в общий список, а выделили в отдельную категорию из-за того, что бренд запрещает опрашивать своих клиентов. Но это не помешало ей набрать 893 очка и стать самым привлекательным брендом для автомобилистов.

Помимо определения лучшего производителя эксперты J. D. Power выделили по три модели в каждой категории, которые набрали наибольшее количество баллов. Место лидера среди легковых автомобилей досталось Nissan Maxima.

Лучшие кроссоверы и внедорожники:

  • малые массовые — Ford Bronco Sport, Mini Countryman, Chevrolet Trailblazer;

  • малые премиум — Volvo XC40, Mercedes-Benz GLA, Lexus UX;

  • компактные массовые — Ford Mustang Mach-E, Nissan Rogue, Mazda CX-5;

  • компактные премиум — BMW X4, Porsche Macan, BMW X3;

  • среднеразмерные массовые — Chevrolet Blazer, Nissan Murano, Hyundai Santa Fe;

  • среднеразмерные премиум — Land Rover Defender, Lexus RX, Cadillac XT5;

  • полноразмерные массовые — Chevrolet Tahoe, GMC Yukon;

  • полноразмерные премиум — BMW X7, Cadillac Escallade, Range Rover.

Рейтинг авто. Фото: Автоцентр

Лучшие легковые автомобили:

  • малые массовые — Nissan Versa, Hyundai Accent;

  • малые премиум — Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz A-Class;

  • компактные массовые — Nissan Sentra, Hyundai Elantra, Honda Civic;

  • компактные премиум — BMW 4 Series, Lexus IS, BMW 3 Series;

  • спорткары — Chevrolet Corvette, Lexus LC, Porsche 911;

  • среднеразмерные массовые — Kia K5, Hyundai Sonata, Honda Accord;

  • среднеразмерные премиум — Cadillac CT5, Lexus ES;

  • полноразмерные массовые — Nissan Maxima, Dodge Charger;

  • полноразмерные премиум — Genesis G80, Audi A6;

Лучшие фургоны и пикапы:

  • минивэн — Toyota Sienna;

  • среднеразмерный пикап — Honda Ridgeline, Jeep Gladiator, Ford Ranger;

  • полноразмерный пикап — Ram 1500, GMC Sierra/Nissan Titan;

  • полноразмерный тяжелый пикап — GMC Sierra HD, Ram 2500/3500.

Рейтинг авто. Фото: Автоцентр


Напомним, ранее мы сообщали, что запретить авто с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) предлагают в Министерстве инфраструктуры. Запрет будет касаться ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, включая те, что произведены в Украине.

Источник: Автоцентр

Источник: Ракурс


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