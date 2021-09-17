Пакт Лаврова-Риббентропа – сеть возмутил ролик россиян об агрессии против Польши

https://racurs.ua/n160337-pakt-lavrova-ribbentropa-set-vozmutil-rolik-rossiyan-ob-agressii-protiv-polshi.html

Ракурс

Агрессия России растет не только в сторону Украины. Министерство иностранных дел РФ 17 сентября вспомнило годовщину вторжения советских войск в Польшу в 1939 году, исказив историю.

Ведомство опубликовало пост на официальной странице в Twitter, назвав агрессию «освободительным походом». Подобные посты появились в официальных аккаунтах МИД РФ во всех социальных сетях.

В опубликованном ролике утверждается, что СССР «освободили» Западную Беларусь и Западную Украину от оккупации Польши и не дали немецкому Вермахту «подойти к Минску».

В ролике всю ответственность за вторжение МИД возлагает на руководство Польши, используя цитату Владимира Путина. Факт сотрудничества немцев и СССР называется «фейком» Запада. При этом в ролике сказано, что советское вторжение население воспринимало как освобождение.

Спикер МИД Польши Лукаш Ясина в ответ напомнил, что Польша, Европа и большинство стран мира считают действия СССР оккупацией, которая привела к террору и убийству 22 тысяч поляков в Катыни.

Ряд польских политиков также напомнили о немецко-советком пакте по разделу Польши, назвав это преступлением. В соцсетях МИД РФ раскритиковали даже россияне, заявив о переписывании истории.

Напомним, пакт Молотова-Риббентропа был подписан между нацистской Германией и СССР 23 августа 1939 года. Тоталитарные режимы в нем разделили Восточную Европу и вскоре начали войну.

После церемонии подписания пакта Сталин произнес тост за фюрера немецкого Рейха. Договор о ненападении был ратифицирован 31 августа 1939 одновременно Верховным Советом СССР и Рейхстагом Германии. Еще не высохли чернила на документах о ратификации, как на следующий день Германия напала на Польшу.