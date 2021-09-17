Пакт Лаврова-Ріббентропа – мережу збурив ролик росіян про агресію проти Польщі

https://racurs.ua/ua/n160337-pakt-lavrova-ribbentropa-mereju-zburyv-rolyk-rosiyan-pro-agresiu-proty-polschi.html

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Агресія Росії зростає не тільки в сторону України. Міністерство закордонних справ РФ 17 вересня згадало річницю вторгнення радянських військ у Польщу в 1939 році, перекрутивши історію.

Відомство опублікувало пост на офіційній сторінці у Twitter, назвавши агресію «визвольним походом». Подібні пости з’явилися в офіційних акаунтах МЗС РФ в усіх соціальних мережах.

В опублікованому ролику стверджується, що СРСР «звільнив» Західну Білорусь і Західну Україну від окупації Польщі та не дав німецькому Вермахту «підійти до Мінська».

У ролику всю відповідальність за вторгнення МЗС покладає на керівництво Польщі, використовуючи цитату Володимира Путіна. Факт співпраці німців і СРСР називається «фейком» Заходу. При цьому в ролику сказано, що радянське вторгнення населення сприймало як звільнення.

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна у відповідь нагадав, що Польща, Європа і більшість країн світу вважають дії СРСР окупацією, яка призвела до терору і вбивства 22 тисяч поляків у Катині.

Низка польських політиків також нагадали про німецько-радянський пакт про розділ Польщі, назвавши це злочином. У соцмережах МЗС РФ розкритикували навіть росіяни, заявивши про переписування історії.

Нагадаємо, пакт Молотова-Ріббентропа був підписаний між нацистською Німеччиною і СРСР 23 серпня 1939 року. Тоталітарні режими в ньому розділили Східну Європу і незабаром почали війну.

Після церемонії підписання пакту Сталін виголосив тост за фюрера німецького Рейху. Договір про ненапад був ратифікований 31 серпня 1939 року одночасно Верховною Радою СРСР і Рейхстагом Німеччини. Ще не висохли чорнила на документах про ратифікацію, як наступного дня Німеччина напала на Польщу.