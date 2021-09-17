Рейтинг авто. Фото: Автоцентр

https://racurs.ua/ua/n160338-reytyng-kraschyh-avto-2021-roku-sklaly-eksperty-foto.html

Ракурс

Рейтинг найращих авто 2021 року склала американська аналітична компанія J. D. Power.

Вона провела дослідження і вибрала кращі автомобілі на думку власників. Водночас масові бренди підвищили свою привабливість і скоротили розрив із марками преміум-класу. Про це повідомляє «Автоцентр».

Експерти опитали власників машин на предмет задоволення моделлю й рівнем її надійності. Автовласникам пропонували 37 категорій, за якими вони повинні були виставити бали.

Очолила список масових машин марка Dodge (882 бали). Друге і третє місце між собою розділили RAM і Nissan, на рахунку яких 881 і 866 очок відповідно. У преміальному сегменті лідером стала марка Porsche (882 бали). За нею йдуть Genesis і Land Rover, які отримали від експертів по 879 балів.

Компанію Tesla не вносили в загальний список, а виділили в окрему категорію через те, що бренд забороняє опитувати своїх клієнтів. Але це не завадило їй набрати 893 очка і стати найпривабливішим брендом для автомобілістів.

Крім визначення кращого виробника експерти J. D. Power виділили по три моделі в кожній категорії, які набрали найбільшу кількість балів. Місце лідера серед легкових автомобілів дісталося Nissan Maxima.

Кращі кросовери й позашляховики:

малі масові — Ford Bronco Sport, Mini Countryman, Chevrolet Trailblazer;

малі преміум — Volvo XC40, Mercedes-Benz GLA, Lexus UX;

компактні масові — Ford Mustang Mach-E, Nissan Rogue, Mazda CX—5;

компактні преміум — BMW X4, Porsche Macan, BMW X3;

средньорозмірні масові — Chevrolet Blazer, Nissan Murano, Hyundai Santa Fe;

средньорозмірні преміум — Land Rover Defender, Lexus RX, Cadillac XT5;

повнорозмірні масові — Chevrolet Tahoe, GMC Yukon;

повнорозмірні преміум — BMW X7, Cadillac Escallade, Range Rover.

Кращі легкові автомобілі:

малі масові — Nissan Versa, Hyundai Accent;

малі преміум — Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz A-Class;

компактні масові — Nissan Sentra, Hyundai Elantra, Honda Civic;

компактні преміум — BMW 4 Series, Lexus IS, BMW 3 Series;

спорткари — Chevrolet Corvette, Lexus LC, Porsche 911;

средньорозмірні масові — Kia K5, Hyundai Sonata, Honda Accord;

средньорозмірні преміум — Cadillac CT5, Lexus ES;

повнорозмірні масові — Nissan Maxima, Dodge Charger;

повнорозмірні преміум — Genesis G80, Audi A6;

Кращі фургони й пікапи:

мінівен — Toyota Sienna;

середньорозмірний пікап — Honda Ridgeline, Jeep Gladiator, Ford Ranger;

повнорозмірний пікап — Ram 1500, GMC Sierra / Nissan Titan;

повнорозмірний важкий пікап — GMC Sierra HD, Ram 2500/3500.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заборонити авто з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) пропонують у Міністерстві інфраструктури. Заборона стосуватиметься ввезення й першої реєстрації автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, включаючи ті, що зроблені в Україні.

Джерело: Автоцентр