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Рейтинг авто. Фото: Автоцентр

Рейтинг найкращих авто 2021 року склали експерти (ФОТО)

17 вер 2021, 17:06
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Рейтинг найращих авто 2021 року склала американська аналітична компанія J. D. Power.

Вона провела дослідження і вибрала кращі автомобілі на думку власників. Водночас масові бренди підвищили свою привабливість і скоротили розрив із марками преміум-класу. Про це повідомляє «Автоцентр».

Експерти опитали власників машин на предмет задоволення моделлю й рівнем її надійності. Автовласникам пропонували 37 категорій, за якими вони повинні були виставити бали.

Очолила список масових машин марка Dodge (882 бали). Друге і третє місце між собою розділили RAM і Nissan, на рахунку яких 881 і 866 очок відповідно. У преміальному сегменті лідером стала марка Porsche (882 бали). За нею йдуть Genesis і Land Rover, які отримали від експертів по 879 балів.

Компанію Tesla не вносили в загальний список, а виділили в окрему категорію через те, що бренд забороняє опитувати своїх клієнтів. Але це не завадило їй набрати 893 очка і стати найпривабливішим брендом для автомобілістів.

Крім визначення кращого виробника експерти J. D. Power виділили по три моделі в кожній категорії, які набрали найбільшу кількість балів. Місце лідера серед легкових автомобілів дісталося Nissan Maxima.


Кращі кросовери й позашляховики:

  • малі масові — Ford Bronco Sport, Mini Countryman, Chevrolet Trailblazer;
  • малі преміум — Volvo XC40, Mercedes-Benz GLA, Lexus UX;
  • компактні масові — Ford Mustang Mach-E, Nissan Rogue, Mazda CX—5;
  • компактні преміум — BMW X4, Porsche Macan, BMW X3;
  • средньорозмірні масові — Chevrolet Blazer, Nissan Murano, Hyundai Santa Fe;
  • средньорозмірні преміум — Land Rover Defender, Lexus RX, Cadillac XT5;
  • повнорозмірні масові — Chevrolet Tahoe, GMC Yukon;
  • повнорозмірні преміум — BMW X7, Cadillac Escallade, Range Rover.

Рейтинг авто. Фото: АвтоцентрКращі легкові автомобілі:

  • малі масові — Nissan Versa, Hyundai Accent;
  • малі преміум — Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz A-Class;
  • компактні масові — Nissan Sentra, Hyundai Elantra, Honda Civic;
  • компактні преміум — BMW 4 Series, Lexus IS, BMW 3 Series;
  • спорткари — Chevrolet Corvette, Lexus LC, Porsche 911;
  • средньорозмірні масові — Kia K5, Hyundai Sonata, Honda Accord;
  • средньорозмірні преміум — Cadillac CT5, Lexus ES;
  • повнорозмірні масові — Nissan Maxima, Dodge Charger;
  • повнорозмірні преміум — Genesis G80, Audi A6;

Кращі фургони й пікапи:

  • мінівен — Toyota Sienna;
  • середньорозмірний пікап — Honda Ridgeline, Jeep Gladiator, Ford Ranger;
  • повнорозмірний пікап — Ram 1500, GMC Sierra / Nissan Titan;
  • повнорозмірний важкий пікап — GMC Sierra HD, Ram 2500/3500.

Рейтинг авто. Фото: АвтоцентрНагадаємо, раніше ми повідомляли, що заборонити авто з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) пропонують у Міністерстві інфраструктури. Заборона стосуватиметься ввезення й першої реєстрації автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, включаючи ті, що зроблені в Україні.

Джерело: Автоцентр

Джерело: Ракурс


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