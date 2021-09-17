Ліки проти ВІЛ випробовуватимуть на добровольцях в США. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160339-liky-proty-vil-vyprobovuvatymut-na-dobrovolcyah-v-ssha.html

Ракурс

Ліки проти ВІЛ, які використовують технологію редагування генів, розробляють в США. Зараз МОЗ країни допустив їх до першої фази клінічних випробувань.

Препарат під назвою EBT-101 відшукує віруси, які прилаштувалися в геном клітин, вирізає їх звідти та склеює кінці розрізаної спіралі ДНК, пише Globenewswire.

Теоретично таким способом можна повністю очистити організм від вірусу імунодефіциту. Випробування EBT-101 за участі добровольців розпочнуться в кінці 2021 року.

Розробники препарату вважають, що EBT-101 має великий потенціал в лікуванні ВІЛ-інфекції. Перш за все тому, що внутрішньовенні генні препарати вже зарекомендували себе в інших захворюваннях — наприклад, з їхньою допомогою вдалося на 50−90% поліпшити стан хворих на амілоїдоз, причому без серйозних побічних ефектів.

Нагадаємо, при постійному прийомі підтримуючих препаратів люди з ВІЛ можуть вести повноцінне життя і доживати до 70−80 років, але без цих ліків ВІЛ-інфекція через 9−11 років переходить у СНІД. На цій стадії вірус практично повністю знищує імунітет людини, через що організм не може чинити опір навіть найслабшим інфекціям — будь-яка з них призводить до смерті.

Джерело: Globenewswire