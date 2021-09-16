Умерли четыре участника клинических испытаний экспериментальной генной терапии

Умерли уже четыре участника испытаний препарата ASPIRO, фото:

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Ракурс

Умерли уже четыре участника клинических испытаний препарата генной терапии под названием ASPIRO от Astellas Pharma. Это стало трагическим напоминанием того, какую опасность представляют экспериментальные лекарства, и о том, почему ученые должны быть осторожными, переходя к испытаниям на людях.

Тестирование этого препарата приостанавливалось в прошлом году после трех смертей, но спустя некоторое время снова возобновилось. Однако в сентябре этого года умер четвертый доброволец — у него развилось нарушение печени. Об этом сообщает издание BiopharmaDive.

Отмечается, что другие три пациента, которые умерли, также имели нарушения печени после лечения высокими дозами препарата. В конце концов это привело к печеночной недостаточности для всех пациентов. Двое умерли от сепсиса, еще один — от желудочно-кишечного кровотечения.

Умерший в сентябре был первым и единственным участником, который принимал участие в испытаниях препарата после их перезапуска. Ему вводили более чем в два раза меньшую дозу, чем участникам начальных исследований.

ASPIRO это препарат генной терапии для лечения Х-сцепленной миотубулярной миопатии — фатального нервно-мышечного расстройства.

В заявлении Astellas Pharma по этому поводу отмечается, что все результаты «будут рассмотрены и изучены», однако исследователи Astellas «по-прежнему привержены разработке» этого метода лечения.

Отмечается, что трагедия на испытаниях этого препарата является серьезным ударом для исследований генной терапии, который поднимает весомые вопросы безопасности методов генной терапии, особенно с применением высоких доз препаратов.

Исчтоник: BiopharmaDive